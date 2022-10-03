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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Московское управление МЧС предупредило жителей столицы о сильном ветре во вторник 4 октября.

В этот день ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщили в управлении.

Водителям там посоветовали снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться под деревьями.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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