Суточная COVID-заболеваемость в Москве упала до июльских значений

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Еще 1528 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это соответствует значениям июля текущего года, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне был зафиксирован 2 221 эпизод. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась примерно на 31%.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 275 москвичей.

За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 46 106 горожан.