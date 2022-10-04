В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 21,7 тыс. человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 21,7 тыс. случаев, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 179,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 9 регионах страны, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 1 088 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 24 158 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 471. Показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших. Снижение заболеваемости отмечается пять дней подряд.

За минувшие сутки умерли 107 человек, накануне сообщалось о 91 умершем.

"Выздоровели за сутки 45 437 человек, или на 28,7% больше в сравнении с 3 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 094 872 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 666 умерших и 20 221 339 выздоровевших.