Военный комиссар Москвы сообщил о завершении мероприятий частичной мобилизации

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Призыв резервистов в рамках частичной мобилизации в столице прекращен, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

"Задачи, установленные на основании указа президента России, и задания министерства обороны РФ выполнены в полном объеме. С 14 часов 17 октября пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов", - сказал он.

"Вместе с тем в военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции. По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения", - сообщил Локтев.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены. Он отметил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.