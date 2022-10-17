В Подмосковье завершили частичную мобилизацию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация завершена в Московской области, все задачи в ее рамках выполнены, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", - написал Воробьев в своем телеграм-канале в понедельник.

Губернатор отметил, что регион продолжит поставлять дополнительное снаряжение мобилизованным и оказывать поддержку их семьям.

Ранее в понедельник военный комиссар Москвы сообщил о завершении мероприятий частичной мобилизации в столице. Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации в городе выполнены.