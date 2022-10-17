В Москве завершили частичную мобилизацию

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация завершается в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр добавил, что пункты сбора мобилизованных закроют сегодня в 14:00.

"Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - сообщил Собянин.

Собянин добавил, что "мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей", выразил слова благодарности мобилизованным жителям города.

Также мэр Москвы заявил, что город будет заботиться о семьях мобилизованных и оказывать содействие министерству обороны в их материально-техническом обеспечении, помогать улучшать быт в воинских частях, где служат столичные жители.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

В минувшую пятницу, 14 октября, Путин заявил, что окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель.