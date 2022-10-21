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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Пассажир упал на рельсы станции метро "Краснопресненская" в Москве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро пассажир упал на рельсы, сообщил информированный источник "Интерфакса". Чтобы его извлечь, было снято напряжение контактного рельса.

Это произошло около 17:20, уточнил собеседник агентства.

В 17:26 телеграм-канал столичного Департамента транспорта сообщил, что на Кольцевой линии в направлении против часовой стрелки увеличены интервалы в движении поездов. Через десять минут Дептранс уточнил, что движение против часовой стрелки прервано из-за человека на пути.

Пассажирам посоветовали пользоваться поездами Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями.

Москва Московский метрополитен Дептранс Краснопресненская
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