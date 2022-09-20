Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Рязанский проспект"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в вечерний час пик на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"На путь станции "Рязанский проспект" упал пассажир, для его спасения снято напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, прервано движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до станции "Текстильщики".

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В столичном департаменте транспорта подтвердили факт инцидента с пассажиром.