Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Сбой произошел на четырех участках столичного метро

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией утром во вторник прерывалось движение поездов на четырех участках московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По данным департамента, поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; Филевской линии; участке Люблинско-Дмитровской линии от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской"; Большой Кольцевой линии.

"С утра не было движения по 4 участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла кабель в ночное время, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях", - говорится в сообщении.

По информации властей, в соответствии с регламентом, включение электричества было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени.

На время сбоя были организованы бесплатные компенсационные автобусы.

"Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба", - заявили в департаменте.

Движение на всех участках столичного метро было полностью восстановлено в 7:25.

Дептранс принес свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 1 по 3 сентября

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 1 по 3 сентября

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });