Сбой произошел на четырех участках столичного метро

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией утром во вторник прерывалось движение поездов на четырех участках московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По данным департамента, поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; Филевской линии; участке Люблинско-Дмитровской линии от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской"; Большой Кольцевой линии.

"С утра не было движения по 4 участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла кабель в ночное время, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях", - говорится в сообщении.

По информации властей, в соответствии с регламентом, включение электричества было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени.

На время сбоя были организованы бесплатные компенсационные автобусы.

"Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба", - заявили в департаменте.

Движение на всех участках столичного метро было полностью восстановлено в 7:25.

Дептранс принес свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.