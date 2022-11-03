На станциях закрытого участка оранжевой ветки метро Москвы будут раздавать чай и шоколад

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В период закрытия участка Калужско-Рижской линии московского метро на двух станциях будут раздавать чай и шоколад, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях: "Октябрьская", "Новые Черемушки", - говорится в сообщении.

Ранее департамент транспорта объявил, что с 4 по 8 ноября будет закрыт участок "оранжевой" ветки метро "Октябрьская" - "Новые Черемушки" из-за строительства тоннеля будущей Троицкой линии.