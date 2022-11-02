В Москве часть оранжевой ветки метро закроют с 4 по 8 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В московском метро с 4 по 8 ноября не будет движения поездов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужской-Рижской линии, напомнил городской Департамент транспорта.

Движение остановят ради прокладки тоннеля будущей Троицкой линии метро.

В эти дни с 5:30 утра до 2 часов ночи между этими станциями будут курсировать компенсационные автобусы, которые будут останавливаться у станций метро "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная", а также на остановке "Улица Вавилова". Интервал автобусов в час пик будет меньше минуты.

В качестве альтернативнымх маршрутов Дептранс предлагает пользоваться БКЛ, станцией МЦК "Площадь Гагарина", Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линией, трамваями маршрутов 14 и 26.

С 12 ноября примерно на шесть месяцев закроют участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехово".