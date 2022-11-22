В Москве участок оранжевой ветки метро снова закроют с 3 по 7 декабря

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве с 3 по 7 декабря снова остановят движение на Калужско-Рижской линии метро между станциями "Октябрьская" - "Новые Черемушки", которое останавливали в начале ноября на несколько дней.

"С 3 по 7 декабря включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - сообщил городской Департамент транспорта.

Как и в прошлый раз, вдоль закрытого участка будут запущены ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях 14 и 26 тоже будет бесплатным. Повторный вход в метро будет бесплатным.

Пассажирам рекомендовано пользоваться БКЛ, МЦК и маршрутами наземного транспорта.

В первый раз этот участок собирались закрыть с 4 по 8 ноября, но движение по нему запустили уже утром 8 ноября.