Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Москве продолжает снижаться число новых случаев COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 623 случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 757 инфицированных. Показатель продолжает снижение после резкого роста 2 ноября.

За сутки были госпитализированы 97 человек.

За 24 часа скончались 11 человек, накануне сообщалось о 12 умерших.

Выздоровели за сутки 733 пациента.

Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировано 3,23 млн случаев заболевания COVID-19, умерли 46 676 человек, выписаны 3,04 млн пациентов.

Москва коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Власти Москвы внесут коррективы в формат празднования Нового года в столице

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

В Москве из-за снега случилось несколько массовых ДТП

Сильный ветер повалил деревья в Москве

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

Акции ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });