В Москве продолжает снижаться число новых случаев COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 623 случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 757 инфицированных. Показатель продолжает снижение после резкого роста 2 ноября.

За сутки были госпитализированы 97 человек.

За 24 часа скончались 11 человек, накануне сообщалось о 12 умерших.

Выздоровели за сутки 733 пациента.

Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировано 3,23 млн случаев заболевания COVID-19, умерли 46 676 человек, выписаны 3,04 млн пациентов.