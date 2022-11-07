Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,6 млн

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 632 616 148, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 600 601 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 741 764 и 1 072 594.

Индия - 44 661 504 и 530 509.

Франция - 37 140 238 и 158 317 (данные на утро субботы).

Бразилия - 34 849 063 и 688 332 (данные на утро субботы).

Германия - 35 823 771 и 154 535 (данные на утро субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 847,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 276 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 397, в Бразилии - 3 186, в Германии - 1 831.