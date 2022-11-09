На "салатовой" ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в утренний час пик на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 8:47 департамент уточнил, что движение на "салатовой" ветке метро вводится в график.

Других подробностей и данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не поступало.