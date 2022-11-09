Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

На "салатовой" ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в утренний час пик на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 8:47 департамент уточнил, что движение на "салатовой" ветке метро вводится в график.

Других подробностей и данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не поступало.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

В районе закрытого участка "зеленой" ветки московского метро ограничат движение

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей с 2023 года

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей с 2023 года

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Власти Москвы внесут коррективы в формат празднования Нового года в столице

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });