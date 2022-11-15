В рамках реконструкции на Московском ипподроме построят еще один манеж

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Проект реконструкции Центрального московского ипподрома предполагает строительство на его территории еще одного манежа, в результате незастроенная площадь участка сократится примерно на четверть, заявила президент Общества любителей экипажной езды Марина Великанова.

Она привела эти данные на круглом столе "Реконструкция Центрального московского ипподрома и важнейшие проблемы рысистого коневодства как культурного наследия".

"Новый проект предполагает строительство еще одного манежа, с открытым плацом, дополнительными помещениями, конкурным полем в центре круга, что в общей сложности занимает почти 10 га из 42 га общей площади ипподрома. То есть зона ипподрома 42 га сокращается на четверть под непрофильных лошадей", - сказала Великанова.

Речь идет о лошадях, не участвующих в скачках. Говоря о недостатках проекта застройки, эксперт уточнила, что при проектировании объекта не были учтены особенности работы с рысистыми лошадьми. Кроме того, она считает излишним строительство на ипподроме еще одного ресторана.

Говоря о проекте конюшен, она отметила, что в предпроекте не указан материал стен.

Ипподром площадью около 40,5 тыс. кв.м расположен на севере Москвы на земельном участке площадью около 41,7 га. В конце августа власти Москвы одобрили проект его реконструкции без изменения общей площади объекта. Тогда сообщалось, что там хотят построить гостиницу на 60 номеров для нужд ипподрома, объекты общепита, парковку, склады и конюшни.

15 ноября стало известно, что также решено построить новый въезд на ипподром, реконструировав отрезок улицы Нижняя и построив новый участок улично-дорожной сети.