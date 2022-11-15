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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы начали уборку от снега улично-дорожной сети столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

По информации властей, под особый контроль взята очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Ранее в мэрии уточнили, что за вторник и среду снежный покров в Москве может подрасти до 5 см.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега, заявили в комплексе городского хозяйства.

Москва
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