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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Снежная погода, свойственная декабрю, установилась в столичном регионе, заявили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг - 11 см", - рассказал представитель метеобюро.

Гидрометцентр России в свою очередь прогнозирует, что сугробы в городе к субботе еще подрастут, в ближайшие дни ожидается комплекс неблагоприятных климатических явлений.

По информации метеоучреждения, в Москве с 21:00 четверга до 9:00 субботы в городе будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, гололедицы, метели и заносах на дорогах.

В ночь на пятницу в городе местами подморозит до минус 7 градусов, в ночь на субботу - до минус 6 градусов. В дневные часы ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

Москва Гидрометцентр России
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