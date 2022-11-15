Московские городские службы готовятся к двухдневному снегопаду

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Москве снегопад начнется во второй половине дня во вторник, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков через пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Напомнив прогноз синоптиков, он сказал, что снег ожидается во вторник и в среду, за эти дни может выпасть до 5 см осадков. По мере их выпадения городские службы будут чистить улицы и проводить противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов. Первую такую обработку коммунальная техника начнет в 15:00 вторника.

Для помощи водителям грузовиков на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей. По словам Бирюкова, для уборки города задействуют максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки.

Зимняя погода в столице установится с 15 ноября, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с этого дня "уже и ночные, и дневные температуры будут отрицательными, и в течение всей недели, в начале следующей недели" никакого потепления не ожидается, температура будет соответствовать первым числам декабря.