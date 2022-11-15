Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Московские городские службы готовятся к двухдневному снегопаду

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Москве снегопад начнется во второй половине дня во вторник, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков через пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Напомнив прогноз синоптиков, он сказал, что снег ожидается во вторник и в среду, за эти дни может выпасть до 5 см осадков. По мере их выпадения городские службы будут чистить улицы и проводить противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов. Первую такую обработку коммунальная техника начнет в 15:00 вторника.

Для помощи водителям грузовиков на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей. По словам Бирюкова, для уборки города задействуют максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки.

Зимняя погода в столице установится с 15 ноября, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с этого дня "уже и ночные, и дневные температуры будут отрицательными, и в течение всей недели, в начале следующей недели" никакого потепления не ожидается, температура будет соответствовать первым числам декабря.

Москва Петр Бирюков Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Москвичей попросили выбирать другие маршруты в районе закрытого участка зеленой ветки метро

Температурный рекорд 2010 года побит в Москве

Температурный рекорд 2010 года побит в Москве

В московском метро "Автозаводская" и "Орехово" могут менять режим работы в часы пик

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

В районе закрытого участка "зеленой" ветки московского метро ограничат движение

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей с 2023 года

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей с 2023 года

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });