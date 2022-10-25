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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Власти Крыма отказались от финансирования новогодних праздников

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новогодние праздничные мероприятия в Крыму в этом году не будут финансироваться за бюджетный счет, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он допустил, что муниципальные образования могут предусмотреть некие мероприятия за счет предпринимателей и общественников, но не более чем украшение елки.

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Константинов в то же время пообещал, что депутаты и попечители поздравят с наступающим праздником детей в детсадах, школах и больницах.

Спикер крымского парламента также не рекомендовал предпринимателям устраивать развлекательные мероприятия.

"Что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных. Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане", - написал он.

Константинов уточнил, что средства, запланированные на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды, но не конкретизировал их.

В начале октября стало известно, что власти Петербурга приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года и направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных.

Крым
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