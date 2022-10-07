Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных, сообщила пресс-служба Смольного.
"Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце", - перечисляется в сообщении.
Новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" все же будут проведены.
На сэкономленные деньги город закупит дополнительное снаряжение для добровольцев и мобилизованных.
Такое же решение приняли власти Ленинградской области.