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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Снег и морозная погода в Москве на следующей неделе сменятся дождем и повышением температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В период предзимья погода очень изменчива. (...) Сегодня еще умеренный снег, который будет идти и ночью, температуры вполне январские -5...-7 градусов ночью, и -2...-4 днем, как в декабре. После выходных начнется постепенное медленное повышение, и во вторник днем прогнозируется около нуля, от -2 до +3 градусов", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, температурный фон последних дней опережает свое развитие на 1,5 месяца.

Вильфанд сообщил, что в воскресенье и понедельник в Москве и области ожидается однородный режим погоды: облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, и ночные температуры -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса. Но, начиная с 22 ноября, погоду в Москве будет определять циклон с юго-востока, который и принесет повышение температуры, а также возможные дожди.

"Продержится ли выпавший снег - будет зависеть от фазы осадков. Если они будут в виде дождей, то они быстрее съедают снег, чем положительная температура. Сейчас высота снежного покрова составляет 7-8 сантиметров", - добавил метеоролог.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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