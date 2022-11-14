Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Настоящая зимняя погода установится в Москве на этой неделе, значения температуры будут соответствовать первым числам декабря, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, мы уходим в зиму, такую хорошую, зиму. Сегодня последний день, когда температура в Москве и области около нулевой отметки, а с завтрашнего дня уже и ночные, и дневные температуры будут отрицательными, и в течение всей недели, в начале следующей недели тоже никаких признаков заметного потепления не обнаруживается", - сказал Вильфанд в понедельник.

Он уточнил, что после теплого воскресенья, когда в Москве был зафиксирован температурный максимум для 13 ноября, составивший 11,8 градуса, "мы перемещаемся на погодной машине времени от третьей декады сентября к первым числам декабря, то есть уходим сразу в зиму".

По словам метеоролога, установлению зимней погоды в столичном регионе также будет способствовать снег, который начнется во второй половине дня вторника. "Сегодня еще солнечно, ночь будет лунной и без осадков, завтра с утра уже облачно с прояснениями, но около полудня начнется небольшой снег, в ночь на среду пройдет более заметный снег, выпадет несколько сантиметров, практически повсеместно по Москве и Московской области. И за счет снега, и отрицательных температур будет впечатление, что уже зима", - добавил Вильфанд.

Ожидается, что температура воздуха в ночь на 15 ноября опустится до 5-6 градусов мороза, "такие же температуры будут и в ночь на среду, но днем во вторник и в среду максимальные температуры 1-2 градуса мороза".

Заметное понижение температуры воздуха прогнозируется в столичном регионе 17 ноября: в Москве ночью -5...-7 градусов, по области до 9 градусов мороза. "Днем тоже совсем не жарко, максимальные значения -3...-5 градусов, это уже настоящая зима. В четверг ожидается небольшой нег, но, поскольку, прогнозируется изменение циркуляции и усиление ветра до 15 метров в секунду, то местами даже метель, а это уже явный признак зимы", - уточнил Вильфанд.

Он сказал, что снег прогнозируется и в конце недели, "и высота снега после субботы уже будет от 5 до 10 сантиментов". Температура воздуха продолжит понижаться, "ночные температуры от 5 до 10 градусов ниже нуля, днем от 2 до 7 мороза". "Эта температура соответствует концу ноября - началу декабря", - отметил Вильфанд.

Говоря о температурном рекорде 13 ноября в Москве, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что прежний, 10,2 градуса, был зафиксирован в 1977 году.