Ледяной дождь идет в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Снегопад в столице к 9:00 вторника сменился ледяным дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным метеослужбы, осадки в виде ледяного дождя зафиксированы на двух столичных метеостанциях - ВДНХ и Балчуг.

За последние 12 часов в городе выпало от 4 до 6 мм осадков, высота снежного покрова колеблется от 11 до 12 см, уточняет Гидрометцентр.

Температура воздуха в районе ВДНХ в 9:00 составляла минус 2,7 градуса, в центре города (Балчуг) - минус 1,9 градуса.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве до 21:00 среды действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.