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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Синоптики ждут прекращения интенсивной фазы ледяного дождя в Москве уже днем

Небольшие осадки будут продолжаться до утра среды

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Интенсивный ледяной дождь в Москве уже заканчивается, но небольшие осадки будут продолжаться до среды, когда возможен мокрый снег, сообщил "Интерфаксу" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Ледяной дождь начался в столичном регионе около 9 утра во вторник. По словам синоптика, интенсивные осадки подходят к концу.

"Тем не менее до конца дня в столичном регионе и в течение предстоящей ночи небольшие осадки в виде слабых "ледяных" дождей, мокрого снега, гололедных явлений еще возможны. Завтра осадки будут в виде мокрого снега, переходящего в снег", - сказал Леус.

До вечера среды температура воздуха будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, а к вечеру 23 ноября она понизится до -1...-3 градусов.

"В среду ненастный циклон будет медленно перемещаться к востоку, и столичный регион постепенно окажется в тыловой более холодной части этого атмосферного вихря. Погода останется облачной. Во второй половине дня температура будет постепенно понижаться и становиться слабо отрицательной. Это означает, что уже во второй половине дня местами образуется сильная гололедица", - добавил метеоролог.

По словам Леуса, выпавший в Москве ледяной дождь вызывают увеличение тормозного пути на дорогах, налипающий на ветвях деревьев мокрый снег и образующиеся наросты увеличивают массу, и те могут ломаться, а обледеневшие провода - обрываться, нарушая электроснабжение. По расчетам центра, в отдельных районах Москвы и области 22 ноября толщина гололедных отложений может меняться от 2 до 7 мм.

Из-за "ледяного" дождя в Москве до 21:00 среды объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. В МЧС призвали водителей и пешеходов к осторожности. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Москва Фобос Михаил Леус МЧС Московская область
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