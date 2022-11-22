Мокрый снег и дождь продлятся в Москве до полудня среды

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о мокром снеге, дожде и гололеде до полудня среды.

"В период с 22:00 22 ноября до 12:00 23 ноября в Москве местами ожидается мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега и гололед", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.