В Москве в среду вечером ожидается гололед

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Из-за снижения температуры в вечернее время на дорогах Москвы ожидается образование гололедицы, водителям следует воздержаться от поездок на личных автомобилях, сообщает в среду столичный департамент транспорта.

"По прогнозу синоптиков, вечером температура понизится - на дорогах станет скользко. Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в час пик или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент загруженность дорог оценивается в 5 баллов, вечером прогнозируется увеличение до 8 баллов. Основные затруднения ожидаются в центре, на ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область и на юге в местах проведения строительных работ.

"Если без автомобиля не обойтись, то просим водителей быть внимательными: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, избегайте необоснованных маневров, не отвлекайтесь на гаджеты. Особенно будьте внимательны на съездах с эстакад и мостов", - сказали в департаменте.

Там напомнили, что в холодное время года тормозной путь существенно увеличивается.