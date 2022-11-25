В Марьиной Роще в Москве построят новый жилой квартал

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы утвердили проект планировки нового жилого квартала в Марьиной Роще, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый жилой комплекс построят на участке площадью 17,84 га, где в основном находятся устаревшие производственно-складские, коммунальные, административно-деловые здания и сооружения.

Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала общей площадью 159 тыс. кв.м, включая жилье (84,7 тыс. кв.м) и два деловых центра (74,5 тыс. кв.м). Там также реконструируют прилегающую сеть улиц и дорог, в том числе улицу Веткина, и построят новый проезд с велодорожками.

Строительство комплекса обеспечит комфортные условия для проживания более 950 человек, а также создаст более 2,2 тысячи рабочих мест, считают в мэрии.