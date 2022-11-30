Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В ЦОДД пояснили ситуацию с ограничениями на ночное движение грузовиков в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не вводятся новые правила для грузовых машин, а продлеваются уже утвержденные ранее, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Для движения по Москве в пределах МКАД и по магистрали все грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн с июля 2021 года должны получить дневной пропуск (с 7 до 23 часов) и с января 2022 года ночной пропуск (с 23 до 7 часов) и быть зарегистрированы в системе РНИС (региональная навигационно-информационная система - ИФ). Услуга предоставляется бесплатно на портале mos.ru", - сказал собеседник агентства.

В ЦОДД отметили, что с 15 ноября водители грузовиков с дневным пропуском могут использовать его и для поездок ночью. Оформлять отдельный ночной пропуск для владельцев дневного уже не нужно.

Благодаря регулированию грузового трафика нагрузка на МКАД снизилась на 4%, добавили в ведомстве.

"Въезд в город большегрузов, которые проезжают Москву транзитом и не обслуживают жителей, запрещен. Для них есть ЦКАД, трассы А-107, А-108", - подчеркивают в ЦОДД.

Ранее на официальном сайте столичной мэрии появился приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в котором говорилось об ограничении въезда и движения по территории Москвы в пределах МКАД и по ней грузовых автомобилей максимальной массой более 3,5 тонн с 23:00 до 7:00 с 31 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

ЦОДД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в наркотическом опьянении

Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

В Москве эвакуируют людей из загоревшегося ТЦ "Елоховский пассаж"

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });