В ЦОДД пояснили ситуацию с ограничениями на ночное движение грузовиков в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не вводятся новые правила для грузовых машин, а продлеваются уже утвержденные ранее, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Для движения по Москве в пределах МКАД и по магистрали все грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн с июля 2021 года должны получить дневной пропуск (с 7 до 23 часов) и с января 2022 года ночной пропуск (с 23 до 7 часов) и быть зарегистрированы в системе РНИС (региональная навигационно-информационная система - ИФ). Услуга предоставляется бесплатно на портале mos.ru", - сказал собеседник агентства.

В ЦОДД отметили, что с 15 ноября водители грузовиков с дневным пропуском могут использовать его и для поездок ночью. Оформлять отдельный ночной пропуск для владельцев дневного уже не нужно.

Благодаря регулированию грузового трафика нагрузка на МКАД снизилась на 4%, добавили в ведомстве.

"Въезд в город большегрузов, которые проезжают Москву транзитом и не обслуживают жителей, запрещен. Для них есть ЦКАД, трассы А-107, А-108", - подчеркивают в ЦОДД.

Ранее на официальном сайте столичной мэрии появился приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в котором говорилось об ограничении въезда и движения по территории Москвы в пределах МКАД и по ней грузовых автомобилей максимальной массой более 3,5 тонн с 23:00 до 7:00 с 31 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.