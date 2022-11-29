В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В столице с 31 декабря сроком на один год вводится ограничение на движение грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн по территории Москвы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги и по МКАД в ночное время.

Об этом сообщается в приказе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

"Ограничить въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее - МКАД), и движение по МКАД грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн с 23:00 до 7:00 в период с 23:00 31 декабря 2022 года до 7:00 31 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Отмечается, что ограничения не распространяются на грузовые автотранспортные средства, в отношении которых имеются действующие пропуска, которые предоставляют право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в Москве.

1 июля 2021 года в Москве заработал новый порядок въезда в столицу, в том числе движения по МКАД, грузовиков массой от 3,5 тонн. В дневное время они могли сделать это только при наличии пропуска, ночью такого ограничения не вводилось.

Аналогичные меры ранее были приняты в отношении автомобилей массой свыше 12 тонн. Сейчас они должны получать пропуска для движения на городских дорогах как в дневное, так и в ночное время.

С 1 января 2022 года оформлять такие пропуска для движения в ночное время нужно будет и грузовикам массой более 3,5 тонн.