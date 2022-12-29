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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

На праздниках негабаритным грузовикам не будут выдавать спецпропуска в Москву

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В новогодние праздники в Москве с 31 декабря по 8 января не будут выдавать пропуска, которые разрешают негабаритному грузовому транспорту ездить по городу, выдача спецпропусков возобновится 9 января, сообщил столичный Департамент транспорта.

Ведомство посоветовало оформлять пропуска заранее.

Для проезда по Москве в пределах МКАД и по самой кольцевой магистрали все грузовики с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тонн должны получить дневной пропуск (с 7 до 23 часов) и ночной пропуск (с 23 до 7 часов), а также иметь регистрацию в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС).

Москва Дептранс МКАД РНИС
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