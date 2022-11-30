Температуру в системе отопления Москвы повысили до 110 градусов из-за морозов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - До конца недели в столичном регионе сохранятся низкие температуры: днем - от минус 5 до минус 10 градусов, ночью в отдельных районах - до минус 15 градусов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Он подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - добавил Бирюков.