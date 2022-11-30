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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 среды опустилась до минус 11,9 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешней осени", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что предыдущий минимум температуры был зафиксирован 19 ноября - минус 9,1 градуса.

В метеобюро уточнили, что рекорд холода для 30 ноября в городе был установлен в 1998 году - минус 21,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что начало декабря в Москве будет похожим на январь, осадков до конца недели не прогнозируется.

По словам Вильфанда, начиная со среды, в городе ожидаются ночные температуры до минус 14-15 градусов, дневные - до минус 5-10 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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