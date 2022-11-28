Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Понижение температуры воздуха ожидается в Москве и области в последние дни осени, начало декабря по погоде будет похожим на январь, осадков до конца недели не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с завтрашнего дня, устанавливается январская погода, ночные температуры завтра еще 6-8 градусов мороза, по области до -11 градусов, днем 4-6 мороза, но, начиная со среды, будут двузначные значения: ночью 9-14, 10-15 градусов со знаком минус, днем -5...-10 мороза", - сказал Вильфанд в понедельник.

По его словам, такая погода "соответствует самому холодному периоду года по климату - шестой пятидневке января". "Это связано с тем, что распространение гребня высокого давления идет с востока, это редкая нехарактерная циркуляции, процесс длительный, устойчивый. Всю текущую неделю и в начале следующей недели будет высокое давление, на 20 мм выше нормы", - уточнил метеоролог.

Он добавил, что, несмотря на мороз, погода в Москве и области "будет комфортной, однородной, без осадков, маловетреной, и не промозглой, так как в атмосфере мало водяного пара".

Вильфанд отметил, что "главные морозы" на этой неделе ожидаются не в столичном регионе, где температура "только на 5 градусов ниже нормы, а на Урале - на 8-10 градусов ниже нормы, а в Западной Сибири - на 14-16 градусов ниже нормы".