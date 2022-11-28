Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Понижение температуры воздуха ожидается в Москве и области в последние дни осени, начало декабря по погоде будет похожим на январь, осадков до конца недели не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с завтрашнего дня, устанавливается январская погода, ночные температуры завтра еще 6-8 градусов мороза, по области до -11 градусов, днем 4-6 мороза, но, начиная со среды, будут двузначные значения: ночью 9-14, 10-15 градусов со знаком минус, днем -5...-10 мороза", - сказал Вильфанд в понедельник.

По его словам, такая погода "соответствует самому холодному периоду года по климату - шестой пятидневке января". "Это связано с тем, что распространение гребня высокого давления идет с востока, это редкая нехарактерная циркуляции, процесс длительный, устойчивый. Всю текущую неделю и в начале следующей недели будет высокое давление, на 20 мм выше нормы", - уточнил метеоролог.

Он добавил, что, несмотря на мороз, погода в Москве и области "будет комфортной, однородной, без осадков, маловетреной, и не промозглой, так как в атмосфере мало водяного пара".

Вильфанд отметил, что "главные морозы" на этой неделе ожидаются не в столичном регионе, где температура "только на 5 градусов ниже нормы, а на Урале - на 8-10 градусов ниже нормы, а в Западной Сибири - на 14-16 градусов ниже нормы".

Москва Подмосковье Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

В Москве эвакуируют людей из загоревшегося ТЦ "Елоховский пассаж"

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

В Москве арестованы трое украинцев по подозрению в подготовке теракта в РФ

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

В Москве в среду вечером ожидается гололед

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });