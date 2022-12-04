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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Свыше 4 тыс. световых конструкций украсят Москву к Новому году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Праздничную обстановку к новогодним и рождественским праздникам в Москве создадут более 4 тыс. световых декоративных конструкций, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его словам, в ближайшее время начнется монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост.

Арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции.

"В этом году для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы. Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и другие", - пояснил заммэра.

Бирюков заявил, что наряду с новогодними конструкциями в городе установят праздничные элементы с патриотической символикой - у входа в парк Горького, в парке "Зарядье", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея."Там появятся красные звезды, декорированные буквой "Z", и конструкции в виде хештега с надписью "МЫВМЕСТЕ", - добавил заммэра.

В ноябре на портале "Активный гражданин" прошло голосование по вопросу, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тыс. человек.

Более 80% проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться от массовых уличных концертов.

С учетом мнения москвичей празднование Нового года посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.

По договоренности с бизнесом часть его прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов.

Москва
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