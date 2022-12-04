Свыше 4 тыс. световых конструкций украсят Москву к Новому году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Праздничную обстановку к новогодним и рождественским праздникам в Москве создадут более 4 тыс. световых декоративных конструкций, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его словам, в ближайшее время начнется монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост.

Арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции.

"В этом году для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы. Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и другие", - пояснил заммэра.

Бирюков заявил, что наряду с новогодними конструкциями в городе установят праздничные элементы с патриотической символикой - у входа в парк Горького, в парке "Зарядье", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея."Там появятся красные звезды, декорированные буквой "Z", и конструкции в виде хештега с надписью "МЫВМЕСТЕ", - добавил заммэра.