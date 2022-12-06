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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Участок "оранжевой" ветки метро открывается досрочно

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена "Октябрьская" - "Новые Черемушки" откроют во вторник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завтра, в 5:30 утра, на два дня раньше, открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова могут пользоваться станциями "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно", - написал Собянин накануне в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что на время ограничений были запущены бесплатные компенсационные автобусы; два трамвайных маршрута также сделали бесплатными. "Пассажиров угощали горячим чаем, что особенно актуально в холодную погоду, а сотрудники транспортного комплекса следили за движением и помогали горожанам построить альтернативный маршрут", - отметил он.

Собянин также добавил, что Троицкая линия метро пройдёт от станции "ЗИЛ" и выйдет далеко за пределы МКАД - до города Троицк. По его словам, сотни тыс. москвичей получат скоростной транспорт рядом с домом, а Новая Москва станет ещё доступнее.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на этом участке "оранжевой" ветки метро будет остановлено в период с 3 по 7 декабря из-за прокладки тоннеля. Данный участок уже перекрывался с 4 по 8 ноября из-за прокладки тоннеля будущей Троицкой линии метро.

Москва метро
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