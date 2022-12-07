Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет

Сергей Собянин на линии обороны в зоне спецоперации в ЛНР Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни о какой "второй" волне мобилизации речи не идет, такой необходимости нет, а сообщения о ее проведении распространяются в провокационных целях для создания у населения тревожности.

"Ни о какой второй мобилизации никто вообще не говорил, такой необходимости (...) абсолютно нет", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По словам мэра Москвы, сообщения о проведении "второй" волны мобилизации распространяются намеренно, "мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались".

Основная часть таких сообщений, как заявил Собянин, распространяется в "прозападных блогах и СМИ, это чистый такой заказ".

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости.

Москвичи в СВО

Собянин также отметил, что из Москвы было мобилизовано не меньше граждан, чем из других регионов в период мобилизации; это число пропорционально.

"Я слышал эти рассуждения (о том, что граждан из Москвы мобилизовали в меньшей степени, чем из других регионов) и считаю, что они просто бессовестные. Такого даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам", - сказал он.

По его словам, необходимо учитывать специфику Москвы, где сосредоточено огромное количество федеральных министерств и ведомств, банковская финансовая система, огромное количество предприятий оборонно-промышленного комплекса и так далее.

"То есть у нас потенциально количество людей, которые имеют бронь, отсрочку и так далее, несоизмеримо больше, чем в других регионах", - сказал мэр Москвы.

Кроме того, Собянин отметил, что было принято решение, что от Москвы военнослужащие получали дополнительный комплект вещевого довольствия.

По его словам, власти Москвы активно взаимодействовали с руководством войсковых частей, куда поступали мобилизованные из столицы. "Смотрели за бытом, питанием, размещением. За этот период времени мы помогли модернизировать около 13 тыс. мест для размещения военнослужащих. Не только для москвичей, вообще в московском регионе", - сообщил он.