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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Гипермаркет "OBI" горит на Ленинградском шоссе в Химках

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил гипермаркет "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на площади 250 кв метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России в пятницу.

"Горит кровля гипермаркета "OBI" на Ленинградском шоссе на площади 250 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в экстренных службах сообщили, что площадь пожара возросла до 17 тыс. квадратных метров.

OBI Москва Мега Химки МЧС
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