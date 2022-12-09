Гипермаркет "OBI" горит на Ленинградском шоссе в Химках
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил гипермаркет "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на площади 250 кв метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России в пятницу.
"Горит кровля гипермаркета "OBI" на Ленинградском шоссе на площади 250 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Позднее в экстренных службах сообщили, что площадь пожара возросла до 17 тыс. квадратных метров.