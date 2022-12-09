Пожар в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье локализован
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные сумели локализовать пожар в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.
"В 8:25 локализация пожара на площади 7 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу огонь охватил кровлю гипермаркета "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе.
Тушение осложнялось особенностями здания и большой горючей нагрузкой. По предварительной информации прокуратуры Подмосковья, пострадавших нет.
В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что рассматриваются различные версии пожара, в частности короткое замыкание, а также поджог.