Поджог назвали одной из версий пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Поджог рассматривается среди версий пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Рассматриваются различные версии, включая технические - короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, огонь охватил уже 17 тыс. кв м торгового центра. Горит строительный магазин. На полках детонируют лакокрасочные материалы. Кровля магазина обрушилась.

Информации о пострадавших пока нет.