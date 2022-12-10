В Пушкинском музее заявили, что горящая усадьба относится к центру Рерихов

Музей работает штатно

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Усадьба Лопухиных, в которой сегодня утром произошел пожар, принадлежит Международному центру Рерихов, Пушкинский музей работает штатно, сообщили "Интерфаксу" в музее.

"Здание, где произошел пожар, не имеет отношения к Пушкинскому музею. Пушкинский музей работает в штатном режиме", - сообщили в музее.

Утром в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил усадьбу Лопухиных.

"На Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4 в двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около 10 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в ходе происшествия пострадал один человек. В здании также обрушились перекрытия между чердаком и вторым этажом.

Позже возгорание было локализовано на площади 50 кв. метров, а площадь обрушения составляет около 40 кв. метров.

По информации из открытых источников, по данном адресу находится усадебный комплекс, построенный в конце XVII века отцом первой супруги Петра Великого Федором Лопухиным на территории Белого города. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах в имении открылся филиал Музея Маркса и Энгельса. В 1989 году усадьба была передана Международному центру Рерихов, в 1993 году там открылся Музей Рерихов.

В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в оперативное управление Музея Востока. В апреле 2017 года Центр Рерихов вынужден был освободить занимаемые им палаты Лопухиных. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ. В 2020 году здание усадьбы признали нуждающимся в немедленной реставрации, к такому выводу пришла комиссия Союза музеев России. В настоящее время здание закрыто на реконструкцию.