В Москве загорелась усадьба Лопухиных

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил усадьбу Лопухиных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"На Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4 в двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около 10 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в ходе происшествия пострадал один человек. В здании также обрушились перекрытия между чердаком и вторым этажом.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили "Интерфаксу" информацию об одном пострадавшем. "К сожалению, один пожарный пострадал в ходе тушения", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что возгорание уже локализовано на площади 50 кв. метров, а площадь обрушения составляет около 40 кв. метров.

В свою очередь, в Пушкинском музее уточнили "Интерфаксу", что усадьба сейчас принадлежит центру Рерихов.

Возможные причины

Неисправность электропроводки рассматривается в числе основных версий пожара, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Ему предстояло стать частью "музейного квартала". Однако в момент пожара работы в здании не производились. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием в электропроводке", - сказал собеседник агентства.

Однако будут проверены и другие версии, включая человеческий фактор.

О здании

По информации из открытых источников, по данном адресу находится усадебный комплекс, построенный в конце XVII века отцом первой супруги Петра Великого Федором Лопухиным на территории Белого города. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах в имении открылся филиал Музея Маркса и Энгельса. В 1989 году усадьба была передана Международному центру Рерихов, в 1993 году там открылся Музей Рерихов.

В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в оперативное управление Музея Востока. В апреле 2017 года Центр Рерихов вынужден был освободить занимаемые им палаты Лопухиных. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ.

В 2020 году здание усадьбы признали нуждающимся в немедленной реставрации, к такому выводу пришла комиссия Союза музеев России. В настоящее время здание закрыто на реконструкцию.