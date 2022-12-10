Возгорание в усадьбе Лопухиных в центре Москвы ликвидировали

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в здании усадьбы Лопухиных, которая принадлежит Международному центру Рерихов, полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

Как сказали в пресс-службе, пожар ликвидирован в 10:16.

В столичном надзорном ведомстве сообщили, что Хамовническая межрайонная прокуратура "контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке".

Утром в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил усадьбу Лопухиных.

В ходе происшествия пострадал один человек, заявили агентству в экстренных службах. В здании также обрушились перекрытия между чердаком и вторым этажом.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили "Интерфаксу" информацию о том, что пострадал один пожарный.

Ранее агентство сообщало, что усадебный комплекс входит в состав Пушкинского музея.

В свою очередь, в Пушкинском музее уточнили, что усадьба сейчас принадлежит центру Рерихов.