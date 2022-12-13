Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - К 9 утра высота снежного покрова в Москве, по данным на главной столичной метеостанции на ВДНХ, снизилась до 5 см, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро.

"Утром в воскресенье этот показатель составлял 20 см. Оттепель и сильные дожди за двое суток уменьшили высоту снега в городе сразу в четыре раза", - рассказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, с середины субботы к утру вторника в Москве выпало около 40 мм осадков - более 70% месячной нормы (56 мм).

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что со среды на смену дождям в столичный регион придут снегопад и морозы.