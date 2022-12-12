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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Интенсивные осадки, которые идут в Москве и области с ночи понедельника, уменьшатся в ночь на вторник, со среды столичный регион ждет очередное изменение погоды - понижение температуры и снегопад, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшую ночь и в ближайший день температура однородная -2...+2 градуса, осадки не такие интенсивные, в основном в виде мокрого снега и дождя", - сказал Вильфанд в понедельник.

По его словам, дождливую теплую погоду в столичный регион принес теплый воздух, поступающий со Средиземного моря, но он уходит на север, а на его смену в Москву станут поступать воздушные массы с запада и юго-запада, которые принесут новое изменение погоды и похолодание.

"Со среды температура понизится до -3...-5, по области даже до -7 градусов, прогнозируется сильный снегопад и ветер до 10 метров в секунду. В ночь на среду начнется зимняя погода, которая продержится до конца недели", - добавил метеоролог.

Он сказал, что в четверг температура воздуха в Москве в ночные часы будет опускаться до 12 градусов мороза, днем прогнозируется около -5 градусов. В пятницу станет "чуть-чуть теплее", ночью -3...-9 градусов, днем -3...-4 градуса, в ночь на субботу будет -7...-12, днем до 7 градусов мороза, в воскресенье днем от 4 до 9 мороза.

"По сравнению с понедельником к концу недели температура в Москве понизится на 8 градусов", - уточнил Вильфанд.

Он также сказал, что за ночь и первую половину дня понедельника в Москве выпавшие осадки побили рекорд 1960 года: выпало 17 мм осадков, 62 года назад максимум составил 12 мм.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр
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