Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в столице выпал 21 мм осадков, за двое с небольшим суток - 34 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы вечером в понедельник. В городе продолжается дождь.

"Снегопад в Москве начался во второй половине субботы, к 18:00 понедельника прирост осадков в городе превысил, по предварительным данным, 60% месячной нормы", - сказал специалист, ссылаясь на данные с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.

Утром сайт "Метеоновости" сообщил, что столица побила суточный рекорд осадков, установленный 12 декабря 1960 года (13 мм).

По прогнозу синоптиков, дождь и мокрый снег сохранятся в столице как минимум до утра вторника. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля градусов, ожидается гололедица.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ночь на вторник и во вторник днем в Москве будет от -2 до +2 градусов, мокрый снег и дождь будут менее интенсивными, а со среды в городе начнется похолодание и снегопад.