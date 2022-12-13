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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Face Pay в столице могут переименовать в "Оплати улыбкой", "Облик" или "Лицо Москвы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новое русское название сервиса по бесконтактной оплате проезда Face Pay выберут москвичи в рамках голосования на портале "Активный гражданин", среди вариантов - "Оплати улыбкой", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом" и "Облик".

"Московская система оплаты проезда с помощью биометрических технологий - российский продукт, принадлежащий правительству Москвы. Мы предлагаем выбрать название для этого сервиса, поэтому открыли голосование в "Активном гражданине". Автора самого популярного варианта ждет очень ценный приз - три года бесплатных поездок при оплате проезда по распознаванию лица", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

МоскваСервис Face Pay заработал на всех станциях МЦКЧитать подробнее

Ожидается, что жители столицы решат, на какое альтернативное название на русском языке стоит заменить название Face Pay. На голосование вынесено пять вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик". Ранее эти варианты предложили жители столицы транспортному чат-боту Александре.

Face Pay - способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы", добавить фотографию лица, "Тройку" и банковскую карту со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Для оплаты с помощью сервиса пассажиру нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты.

Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года, а в сентябре 2022 сервис появился также на всем Московском центральном кольце. В планах - внедрить Face Pay на регулярных речных маршрутах, в наземном транспорте, аэроэкспрессах и на Московских центральных диаметрах.

Москва
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