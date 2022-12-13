Face Pay в столице могут переименовать в "Оплати улыбкой", "Облик" или "Лицо Москвы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новое русское название сервиса по бесконтактной оплате проезда Face Pay выберут москвичи в рамках голосования на портале "Активный гражданин", среди вариантов - "Оплати улыбкой", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом" и "Облик".

"Московская система оплаты проезда с помощью биометрических технологий - российский продукт, принадлежащий правительству Москвы. Мы предлагаем выбрать название для этого сервиса, поэтому открыли голосование в "Активном гражданине". Автора самого популярного варианта ждет очень ценный приз - три года бесплатных поездок при оплате проезда по распознаванию лица", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что жители столицы решат, на какое альтернативное название на русском языке стоит заменить название Face Pay. На голосование вынесено пять вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик". Ранее эти варианты предложили жители столицы транспортному чат-боту Александре.

Face Pay - способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы", добавить фотографию лица, "Тройку" и банковскую карту со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Для оплаты с помощью сервиса пассажиру нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты.

Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года, а в сентябре 2022 сервис появился также на всем Московском центральном кольце. В планах - внедрить Face Pay на регулярных речных маршрутах, в наземном транспорте, аэроэкспрессах и на Московских центральных диаметрах.