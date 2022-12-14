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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Лимит пополнения карты "Тройка" увеличат до 10 тыс. руб.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С начала следующего года максимальная сумма пополнения "Тройки" составит 10 тысяч рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Со 2 января максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет с трех до 10 тыс. рублей. Об этом нас просили пассажиры", - цитирует Ликсутова официальный сайт столичной мэрии.

Он отметил, что данный лимит будет удобен гражданам, которые оплачивают "Тройкой" билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе.

Москва Тройка
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