Снегопад ожидается в Москве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о снегопаде и гололедице, которые продлятся до среды.

"В период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова – 13-15 см", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Как сообщалось, по оценке синоптиков, с середины субботы к утру вторника в Москве выпало около 40 мм осадков – более 70% месячной нормы (56 мм).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что со среды на смену дождям в Москве вновь придут снегопад и морозы.