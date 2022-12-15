С вечера четверга в Москве ожидают снег и метель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве после 18:00 четверга и до утра пятницы синоптики прогнозируют усиление снегопада и ветра, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

При порывах скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Чиновники призвали автомобилистов при ухудшении погоды строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не парковаться под деревьями.

Гидрометцентр России также предупредил о грядущей метели в Москве и Московской области. Городской департамент транспорта, ссылаясь на данные Центра организации дорожного движения, предупредил, что вечером в четверг пробки в столице достигнут 9 баллов, ожидается, что будет затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАДе.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что с начала декабря в Москве выпало 55 мм осадков - 98% месячной нормы.